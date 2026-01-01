Оповещения от Киноафиши
Постер фильма 10
6.1 Рейтинг IMDb: 6.2
Фильмы 10

10

Ten 18+
О фильме

Когда знаменитому композитору Веберу исполнилось 42 года, он почувствовал, что старость не за горами, а вокруг так много очаровательных женщин. И вот на улице он встречает свадебный кортеж, а в нем - божественную невесту.

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 5 октября 1979
Дата выхода
17 января 1980 Австралия
18 декабря 1979 Бразилия
7 февраля 1980 Великобритания
17 марта 1983 Венгрия 18
24 апреля 1980 Германия
8 февраля 1980 Ирландия 18
28 февраля 1980 Нидерланды
5 октября 1979 США
11 июля 1980 Таиланд
14 февраля 1980 Франция
5 октября 1979 Швеция 15
1 марта 1980 Япония G
MPAA R
Сборы в мире $74 865 517
Производство Geoffrey Productions, Orion Pictures
Другие названия
10, 10 - La mujer perfecta, 10 - Die Traumfrau, Elle, 10 - Nainen kuin unelma, 10 - Uma Mulher de Sonho, 10, la dona perfecta, 10, la mujer perfecta, 10: la mujer perfecta, Blåst på konfekten, Bombanő, Drømmekvinnen 10, Dziesiątka, La chica 10, La mujer perfecta, Mulher Nota 10, Nainen kuin unelma, On, Ten, Uma Mulher de Sonho, Zehn - Die Traumfrau, Δέκα, Десет, テン, 十全十美
Режиссер
Блейк Эдвардс
Блейк Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Цитаты
[собака выбегает из комнаты после того, как миссис Киссел пукнула]
Reverend Каждый раз, когда миссис Киссел пукает, мы бьём собаку.
