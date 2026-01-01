Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Конец романа
Награды и номинации фильма Конец романа
Награды и номинации фильма Конец романа 1999
Оскар 2000
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
