Киноафиша Фильмы Конец романа Награды и номинации фильма Конец романа

Награды и номинации фильма Конец романа 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше