Постер фильма Ребенок напрокат
Ребенок напрокат

Rent-a-Kid 18+
О фильме

Когда владелец компании по прокату вещей остается на время отпуска своего сына ответственным за детский дом, ему в голову приходит невероятно гениальная идея. А что, если и детей из детского дома «сдавать напрокат» семьям, которые сомневаются в том, готовы ли они к усыновлению малыша. Ребенок, проживший в семье некоторое время, в любом случае останется довольным. Ну а сердобольные приемные родители вряд ли готовы будут расстаться с малышом, который провел с ними неделю. Идея абсурдна! Но только на первый взгляд. По факту, именно такой метод оказался самым действенным в усыновлении. Конечно, без курьезов и недоразумений не обошлось, но это точно того стоило!

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Дата выхода
1 января 1995 США
MPAA G
Производство Initial Entertainment Group (IEG), Paragon Entertainment Corporation, Paul Bernbaum Productions
Другие названия
Rent-a-Kid, Aluga-se Um Garoto, Bambini a noleggio, Copii de închiriat, Deca na iznajmljivanje, Díte na pujcku, Dzieciaki do wynajecia, Familia de alquiler, Famille à l'essai, Išsinuomokit vaiką!, Kölcsöngyerek visszajár, Niños se alquilan, Pai de Aluguer, Rent-a-Kid - Bambini in affitto, Rent-a-Kid - Familie auf Probe, Rent-A-Kid (Dog Optional), Trella gia noikiasma, Дитина напрокат, Діти напрокат, Ребёнок напрокат, Хлапе под наем, レンタル・キッズ/お子様貸します!
Режиссер
Фред Гербер
В ролях
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Мэтт МакКой
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Табита Люпьен
Шерри Миллер
Все актеры и съемочная группа
