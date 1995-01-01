Когда владелец компании по прокату вещей остается на время отпуска своего сына ответственным за детский дом, ему в голову приходит невероятно гениальная идея. А что, если и детей из детского дома «сдавать напрокат» семьям, которые сомневаются в том, готовы ли они к усыновлению малыша. Ребенок, проживший в семье некоторое время, в любом случае останется довольным. Ну а сердобольные приемные родители вряд ли готовы будут расстаться с малышом, который провел с ними неделю. Идея абсурдна! Но только на первый взгляд. По факту, именно такой метод оказался самым действенным в усыновлении. Конечно, без курьезов и недоразумений не обошлось, но это точно того стоило!