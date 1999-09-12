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Постер фильма Неисправимые
6.8
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6.8

Неисправимые

, 1999
But I`m a Cheerleader
США / мелодрама, комедия, драма / 18+
Постер фильма Неисправимые
6.8

О фильме

Меган — «стопроцентная» американская девушка. Она красива, популярная, учится «на отлично», возглавляет группу поддержки школьной футбольной команды и встречается с ее капитаном. Вот только она не любит с ним целоваться, предпочитая проводить время с подругами, а в ее фотоальбомах совсем нет фотографий парней — только девушки.

На основании этих неопровержимых улик родителей и друзья семьи приходят к выводу, что у Меган — нетрадиционная сексуальная ориентация, и отправляют ее на перевоспитание в специализированный молодежный лагерь под названием «Верный путь». Меган не считает себя лесбиянкой и искренне хочет встать на путь исправления. Но сможет ли она устоять перед своими чувствами к прекрасной Грэм?

В ролях

Наташа Лионн
Наташа Лионн
Megan
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Kimberly
Брандт Уилл
Jared
Бад Корт
Peter
Минк Стоул
Nancy
Кэти Донахью
Cheerleader #1
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Graham
РуПол
РуПол
Mike
Danielle Rene
Cheerleader #2
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
Mary Brown
Режиссер Джеми Бэббит
Сценарист Brian Peterson, Джеми Бэббит
Композитор Пэт Ирвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 12 сентября 1999
Дата выхода
12 сентября 1999 Россия 16+
16 ноября 2000 Австралия
25 августа 2000 Бразилия
3 августа 2000 Германия
29 июня 2001 Ирландия
16 ноября 2000 Италия
12 сентября 1999 Казахстан
11 августа 2000 США
12 сентября 1999 Украина
MPAA R
Бюджет $1 200 000
Сборы в мире $2 595 910
Производство Lionsgate, Ignite Entertainment, The Kushner-Locke Company
Другие названия
But I'm a Cheerleader, Ale Ja Som Roztlieskavačka, Ali ja sam čirlidersica, Cheerleaderka, Dziewczyna czy chlopak?, Escolinha do Babado, Go！Go！チアーズ, Gonne al bivio, I'm a Cheerleader, Make Me Over, Mentsd meg a pom-pom lányt!, Nunca Fui Santa, Olen kunnon tyttö, Vždyť Já Jsem Roztleskávačka, Weil ich ein Mädchen bin, Неисправимые, Я з групи підтримки, 하지만 나는 치어리더예요, 戀戀模範生, Но я – чирлидер, Но я же чирлидер!, יחידה במינה, Go!Go!チアーズ

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Megan [Грэму] 1,2,3,4 — я больше не потерплю. 5,6,7,8 — я хочу, чтобы ты был моим парнем. 1,2,3,4 — ты тот, кого я обожаю. 5,6,7,8 — не убегай от меня, ведь это судьба.

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