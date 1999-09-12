Меган — «стопроцентная» американская девушка. Она красива, популярная, учится «на отлично», возглавляет группу поддержки школьной футбольной команды и встречается с ее капитаном. Вот только она не любит с ним целоваться, предпочитая проводить время с подругами, а в ее фотоальбомах совсем нет фотографий парней — только девушки.

На основании этих неопровержимых улик родителей и друзья семьи приходят к выводу, что у Меган — нетрадиционная сексуальная ориентация, и отправляют ее на перевоспитание в специализированный молодежный лагерь под названием «Верный путь». Меган не считает себя лесбиянкой и искренне хочет встать на путь исправления. Но сможет ли она устоять перед своими чувствами к прекрасной Грэм?