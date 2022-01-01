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Зак Гэллиган
Зак Гэллиган
Zach Galligan
О персоне
Фильмография
Зак Гэллиган
Zach Galligan
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Дата рождения
14 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Зак Гэллиган
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Фильмография Зак Гэллиган
Проклятый Хэллоуин
ужасы, триллер
2020, США
6.0
Топор 3
боевик, ужасы, комедия, триллер
2013, США
5.0
Музей восковых фигур 2: затерянные во времени
ужасы
1992, США
5.0
Гремлины
фантастика, ужасы, комедия
1984, США
7.0
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