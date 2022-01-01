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Марина Сиртис
Марина Сиртис
Marina Sirtis
О персоне
Фильмография
Марина Сиртис
Marina Sirtis
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Дата рождения
29 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондон, Великобритания
Биография Марина Сиртис
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Фильмография Марина Сиртис
Беспредельщики
криминал, драма
2021, Великобритания
5.0
Коллекторы 2
боевик, комедия
2020, США
5.0
Раз нашла - беру себе
ужасы, мистика, триллер
2014, США
4.0
Темное отражение
триллер
2014, Великобритания
5.0
Проклятие 3
триллер, ужасы
2009, США
4.0
Музей восковых фигур 2: затерянные во времени
ужасы
1992, США
5.0
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