Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Скорость 2: контроль над круизом Награды и номинации фильма Скорость 2: контроль над круизом

Награды и номинации фильма Скорость 2: контроль над круизом 1997

Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше