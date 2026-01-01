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Надеж Боссон-Дианье
Nadège Beausson-Diagne
Киноафиша
Персоны
Надеж Боссон-Дианье
Надеж Боссон-Дианье
Nadège Beausson-Diagne
Дата рождения
18 июня 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
XI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Надеж Боссон-Дианье
Родилась 18 июня 1972 года. Париж, Франция.
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