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Надеж Боссон-Дианье
Надеж Боссон-Дианье Nadège Beausson-Diagne
Киноафиша Персоны Надеж Боссон-Дианье

Надеж Боссон-Дианье

Nadège Beausson-Diagne

Дата рождения
18 июня 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
XI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Надеж Боссон-Дианье

Родилась 18 июня 1972 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

История Любви 6.7
История Любви (2002)
Таможня дает добро 6.6
Таможня дает добро (2010)
Девушки на балконе 6.5
Девушки на балконе (2024)

Фильмография Надеж Боссон-Дианье

Девушки на балконе 6.5
Девушки на балконе Les femmes au balcon
комедия, фэнтези, ужасы 2024, Франция
Смотреть трейлер
Любовное письмо 6.3
Любовное письмо Chère Léa
комедия, драма, мелодрама 2021, Франция
Смотреть трейлер
Великолепная 4.8
Великолепная Brillantissime
комедия, мелодрама 2018, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Фильм-социализм 6
Фильм-социализм Socialisme
драма 2010, Франция / Швейцария
Смотреть трейлер
Таможня дает добро 6.6
Таможня дает добро Rien à déclarer
комедия 2010, Франция
История Любви 6.7
История Любви JetLag / Décalage horaire
комедия 2002, Франция / Великобритания
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