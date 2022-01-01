Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Надеж Боссон-Дианье

Надеж Боссон-Дианье

Nadège Beausson-Diagne
Надеж Боссон-Дианье
Надеж Боссон-Дианье Nadège Beausson-Diagne
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Надеж Боссон-Дианье

Родилась 18 июня 1972 года. Париж, Франция.

Фильмография Надеж Боссон-Дианье
Великолепная
Великолепная
комедия, мелодрама 2018, Бельгия / Франция
5.0
История Любви
История Любви
комедия 2002, Франция / Великобритания
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши