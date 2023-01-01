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Тупой и еще тупее Тупой и еще тупее
Киноафиша Фильмы Тупой и еще тупее Тупой и еще тупее, 1994: актеры и роли
Dumb & Dumber Тупой и еще тупее 1994 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Тупой и еще тупее, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Фаррелли Питер Фаррелли Peter Farrelly
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Лорен Холли Лорен Холли Lauren Holly Кэрен Даффи Виктория Роуэлл Victoria Rowell Майк Старр Mike Starr Тери Гарр Teri Garr Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels
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