Наша рецензия

То, что российские толковники перевели как «Оправданная жестокость», на самом деле звучит как A History of Violence. Это «История насилия», или «История жестокости», причем неопределенный артикль, предваряющий название, говорит о том, что перед нами – «просто» история, некая история, безымянная история, одна из тех тысячеликих и тысячекратных историй, какие случались, случаются и будут случаться на всем протяжении большой, всемирной Истории. История, рассказанная Кроненбергом, не просто…