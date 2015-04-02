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Оправданная жестокость Оправданная жестокость
Киноафиша Фильмы Оправданная жестокость Отзывы о фильме «Оправданная жестокость»
A History of Violence Оправданная жестокость 2005 / США / Германия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Оправданная жестокость»

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Наша рецензия

То, что российские толковники перевели как «Оправданная жестокость», на самом деле звучит как A History of Violence. Это «История насилия», или «История жестокости», причем неопределенный артикль, предваряющий название, говорит о том, что перед нами – «просто» история, некая история, безымянная история, одна из тех тысячеликих и тысячекратных историй, какие случались, случаются и будут случаться на всем протяжении большой, всемирной Истории. История, рассказанная Кроненбергом, не просто…

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The Who 2 апреля 2015, 12:51
А фильм и правда отстой! Ни драйва, ни радости, ни красоты. И выбор у главного героя - либо унылая рутина (насилие над собой), либо возвращение к насилию в жизни. Правильно ему сказал "одноглазый бандит" - "Ты так стараешься не быть самим собой, даже больно смотреть". А я бы сказал - противно и скучно. На фиг он такой сдался жене и детям тоже не понятно. Строит из себя целку-невидимку.

Зачем снимать истории про таких лузеров?..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:30
здоровский, до мурашек, Эд Харрис. Мортенсен не плох. Вообще всё понравилось.

Если абстрагироваться чуток, то наверное так и надо любовь защищать. Предупредительным в живот.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
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