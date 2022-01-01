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Оптимистическая трагедия
Оптимистическая трагедия, 1963: актеры и роли
Оптимистическая трагедия
1963 / СССР
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Оптимистическая трагедия, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Самсон Самсонов
Samson Samsonov
В ролях
Маргарита Володина
Борис Андреев
Вячеслав Тихонов
Всеволод Санаев
Всеволод Сафонов
Иван Жеваго
Ivan Zhevago
Даниил Нетребин
Григорий Михайлов
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