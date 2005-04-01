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Один день в Европе
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One Day in Europe

Один день в Европе, 2005

2005
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

4 города, 8 языков и волна грабежей на фоне финала Лиги Чемпионов... Добро пожаловать в Европу!

 

Четыре красочные и беззаботные истории об изворотливых характерах и забавных недоразумениях, которые часто случаются при соприкосновении разных культур. Все они происходят в течение одного дня в различных городах, и в каждом случае все сложности общения смешаны с хаосом другого вида: в этот особенный день вся Европа находится в высокой лихорадке от футбольного финала Лиги Чемпионов... Москва, Стамбул, Сантьяго де Компостелла, Берлин...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 6 октября 2005
Премьера в мире 1 апреля 2005
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ханнес Штер
В ролях
Меган Гэй
Людмила Цветкова
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Олег Асадулин
Олег Асадулин
Вита Саваль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Один день в Европе 1 постер
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