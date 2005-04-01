Один день в Европе, 2005

4 города, 8 языков и волна грабежей на фоне финала Лиги Чемпионов... Добро пожаловать в Европу!

Четыре красочные и беззаботные истории об изворотливых характерах и забавных недоразумениях, которые часто случаются при соприкосновении разных культур. Все они происходят в течение одного дня в различных городах, и в каждом случае все сложности общения смешаны с хаосом другого вида: в этот особенный день вся Европа находится в высокой лихорадке от футбольного финала Лиги Чемпионов... Москва, Стамбул, Сантьяго де Компостелла, Берлин...