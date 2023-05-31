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Людмила Цветкова
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Людмила Цветкова
Людмила Цветкова
Дата рождения
31 октября 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
31 мая 2023
Популярные фильмы
7.1
Мальчишку звали капитаном
(1973)
6.6
Андерсен. Жизнь без любви
(2006)
6.2
Один день в Европе
(2005)
Фильмография Людмила Цветкова
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Сказка
Год
Все
2006
2005
1973
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.6
Андерсен. Жизнь без любви
Andersen. Life Without Love
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
Смотреть трейлер
6.3
Один день в Европе
One Day in Europe
комедия
2005, Германия
7.1
Мальчишку звали капитаном
Malchishku zvali kapitanom
военный, драма
1973, СССР
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