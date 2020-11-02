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Карантинные истории, 2020

2020 / Испания
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Испанская комедия на очень актуальную тему!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Альманах из пяти короткометражных фильмов, снятых в условиях вынужденной самоизоляции испанскими кинематографистами. Истории длительностью 15-20 минут жанрово варьируются от романтической комедии до хоррора. 

Двенадцать актёров исполняют небольшие роли, которые поначалу кажутся упрощёнными до нелепого, но в своём развитии получают неожиданные сюжетные повороты. В историях не упоминается пандемия COVID-19, но события происходят в условиях карантина. 

Запертый в четырёх стенах футболист очень старается доказать себе и друзьям, что для успешной карьеры ему не нужны стадионы, а достаточно одного компьютера. 

Супруги из криминального мира за ужином обсуждают с подругой по видеосвязи теории заговора, основанные на действии властей во время пандемии, и постепенно оказываются в триллере комнатного масштаба.

Актриса участвует в пробах по видеосвязи и получает роль, но это событие становится этапным не только для её карьеры, но и для брака. 

Молодой человек проходит необычный онлайн-курс, где заслуженный профессионал делится секретами мастерства наёмного убийцы. 

Мужчина, чьи социальные связи во время карантина ограничены выходом на балкон, влюбляется в соседку.

Фильм становится важным экспериментом режиссёров и актёров, для которых процесс съёмок впервые не связан общей площадкой. Не имея возможности рассказывать историю долго, авторы заново открывают ценность короткого, но точного сценария и переворачивают жизни своих персонажей за считанные минуты. 

Это пять историй, записанные в оптимальных по меркам карантина технических условиях. Каждая снята независимо от другой, но в сборке альманаха они сплетаются в узор, открывающий картину целого поколения, столкнувшегося с новыми реалиями, возникшими в условиях пандемии. 

Героя новеллы Self-tape Фернандо сыграл настоящий футболист, звезда клуба «Реал Мадрид» Иско Алкон. Эта роль стала для него актёрским дебютом. 

Альманах был спродюсирован испанской студией Morena Films и выпущен на платформе Amazon Prime Video в формате мини-сериала.

При создании картины актёры и режиссёры работали дистанционно. Артисты, по понятным причинам, своими силами заменяли технический состав съёмочной группы, в частности, выступали в качестве операторов новелл. 

Идея создания картины принадлежит Карлосу Бардему и Альваро Фернандесу Армеро, которые уже работали в похожем формате над другим сборником короткометражек со схожей тематикой — «Дневники карантина». 

Хуан Диего Ботто выступил в качестве режиссёра и сценариста части «Гурман». Ботто — известный испанский актёр театра и телевидения. К непривычной должности его подстегнуло закрытие театров и площадок в связи с пандемией. Опыт оказался успешным, и уже в 2020 году Ботто приступил к съёмкам дебютного полного метра, где главную роль сыграет Пенелопа Крус. 

Актёры Луис Тосар и Мария Луиза Майоль, исполнившие роли супругов в новелле «Гурман», в реальности женаты.

Что творится в испанских квартирах, когда миру угрожает коварный вирус? Классические романы, ссоры и преступления принимают неожиданные обороты: серийный убийца встречает свою половинку, юный гангстер учится убивать по zoom, актриса записывает кинопробу, которая круто меняет жизнь ее мужа, скромный симпатяга влюбляется в свою соседку, а «мафиозная» парочка организует самый экстравагантный обед в своей жизни…

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера в мире 9 октября 1967
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Мигель Бардем
Мигель Бардем
В ролях
Карлос Бардем
Карлос Бардем
Луис Тосар
Луис Тосар
Мануэла Веласко
Мануэла Веласко
Альберто Амманн
Альберто Амманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карантинные истории 4 постера
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Карантинные истории
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Во время пандемии киноиндустрии пришлось пробовать новый формат съемок и рассматривать истории под совершенно другим углом. Из-за этого случился настоящий бум стриминговых сервисов и стали популярны так называемые скринлайф-сериалы. Режиссеры не отчаялись и даже стали снимать из собственного дома. Так, например, летом на сервисе Netflix вышел документальный проект Homemade, который полностью состоит из короткометражных фильмов режиссеров и актеров из разных стран мира. Это означает, что кино…
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