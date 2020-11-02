Карантинные истории, 2020

Альманах из пяти короткометражных фильмов, снятых в условиях вынужденной самоизоляции испанскими кинематографистами. Истории длительностью 15-20 минут жанрово варьируются от романтической комедии до хоррора.
Двенадцать актёров исполняют небольшие роли, которые поначалу кажутся упрощёнными до нелепого, но в своём развитии получают неожиданные сюжетные повороты. В историях не упоминается пандемия COVID-19, но события происходят в условиях карантина.
Запертый в четырёх стенах футболист очень старается доказать себе и друзьям, что для успешной карьеры ему не нужны стадионы, а достаточно одного компьютера.
Супруги из криминального мира за ужином обсуждают с подругой по видеосвязи теории заговора, основанные на действии властей во время пандемии, и постепенно оказываются в триллере комнатного масштаба.
Актриса участвует в пробах по видеосвязи и получает роль, но это событие становится этапным не только для её карьеры, но и для брака.
Молодой человек проходит необычный онлайн-курс, где заслуженный профессионал делится секретами мастерства наёмного убийцы.
Мужчина, чьи социальные связи во время карантина ограничены выходом на балкон, влюбляется в соседку.
Фильм становится важным экспериментом режиссёров и актёров, для которых процесс съёмок впервые не связан общей площадкой. Не имея возможности рассказывать историю долго, авторы заново открывают ценность короткого, но точного сценария и переворачивают жизни своих персонажей за считанные минуты.
Это пять историй, записанные в оптимальных по меркам карантина технических условиях. Каждая снята независимо от другой, но в сборке альманаха они сплетаются в узор, открывающий картину целого поколения, столкнувшегося с новыми реалиями, возникшими в условиях пандемии.
Героя новеллы Self-tape Фернандо сыграл настоящий футболист, звезда клуба «Реал Мадрид» Иско Алкон. Эта роль стала для него актёрским дебютом.
Альманах был спродюсирован испанской студией Morena Films и выпущен на платформе Amazon Prime Video в формате мини-сериала.
При создании картины актёры и режиссёры работали дистанционно. Артисты, по понятным причинам, своими силами заменяли технический состав съёмочной группы, в частности, выступали в качестве операторов новелл.
Идея создания картины принадлежит Карлосу Бардему и Альваро Фернандесу Армеро, которые уже работали в похожем формате над другим сборником короткометражек со схожей тематикой — «Дневники карантина».
Хуан Диего Ботто выступил в качестве режиссёра и сценариста части «Гурман». Ботто — известный испанский актёр театра и телевидения. К непривычной должности его подстегнуло закрытие театров и площадок в связи с пандемией. Опыт оказался успешным, и уже в 2020 году Ботто приступил к съёмкам дебютного полного метра, где главную роль сыграет Пенелопа Крус.
Актёры Луис Тосар и Мария Луиза Майоль, исполнившие роли супругов в новелле «Гурман», в реальности женаты.
Что творится в испанских квартирах, когда миру угрожает коварный вирус? Классические романы, ссоры и преступления принимают неожиданные обороты: серийный убийца встречает свою половинку, юный гангстер учится убивать по zoom, актриса записывает кинопробу, которая круто меняет жизнь ее мужа, скромный симпатяга влюбляется в свою соседку, а «мафиозная» парочка организует самый экстравагантный обед в своей жизни…