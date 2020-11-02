Карантинные истории, 2020

Альманах из пяти короткометражных фильмов, снятых в условиях вынужденной самоизоляции испанскими кинематографистами. Истории длительностью 15-20 минут жанрово варьируются от романтической комедии до хоррора.

Двенадцать актёров исполняют небольшие роли, которые поначалу кажутся упрощёнными до нелепого, но в своём развитии получают неожиданные сюжетные повороты. В историях не упоминается пандемия COVID-19, но события происходят в условиях карантина.

Запертый в четырёх стенах футболист очень старается доказать себе и друзьям, что для успешной карьеры ему не нужны стадионы, а достаточно одного компьютера.

Супруги из криминального мира за ужином обсуждают с подругой по видеосвязи теории заговора, основанные на действии властей во время пандемии, и постепенно оказываются в триллере комнатного масштаба.

Актриса участвует в пробах по видеосвязи и получает роль, но это событие становится этапным не только для её карьеры, но и для брака.

Молодой человек проходит необычный онлайн-курс, где заслуженный профессионал делится секретами мастерства наёмного убийцы.

Мужчина, чьи социальные связи во время карантина ограничены выходом на балкон, влюбляется в соседку.

Фильм становится важным экспериментом режиссёров и актёров, для которых процесс съёмок впервые не связан общей площадкой. Не имея возможности рассказывать историю долго, авторы заново открывают ценность короткого, но точного сценария и переворачивают жизни своих персонажей за считанные минуты.

Это пять историй, записанные в оптимальных по меркам карантина технических условиях. Каждая снята независимо от другой, но в сборке альманаха они сплетаются в узор, открывающий картину целого поколения, столкнувшегося с новыми реалиями, возникшими в условиях пандемии.