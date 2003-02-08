Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.6
Киноафиша
Фильмы
Зона освобожденных
5.6
Зона освобожденных
, 2003
Befreite zone
Германия / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.6
В ролях
Иоганна Кланте
Sylvia Kubicek
Дженнифер Ульрих
Katja
Аннетт Ренненберг
Kerstin
Флориан Лукас
Michael 'Micha' Resser
Аксель Праль
Rolf Kubicek
Michael Ojake
Ade Banjo
Хильмар Айкхорн
Otto Resser
Даниэла Хоффманн
Bärbel Kubicek
Якоб Маченц
Benny Kubicek
Мария Грубер
Inge Resser
Режиссер
Норберт Ваумгартен
Сценарист
Норберт Ваумгартен
Композитор
Jürgen Ehle
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2003
Премьера в мире
8 февраля 2003
Дата выхода
8 февраля 2003
Германия
Производство
Junifilm, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB), VCC Perfect Pictures
Другие названия
Befreite Zone, Liberated Zone
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
15
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Зона освобожденных
Гуд бай, Ленин!
драма, комедия
2003, Германия
6.0
Обучение лжи
комедия, драма, мелодрама
2003, Германия
5.0
Один день в Европе
комедия
2005, Германия
6.0
Когда мы уходим
драма
2010, Германия
7.0
Эксперимент 2
драма
2008, Германия
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667