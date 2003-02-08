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Постер фильма Зона освобожденных
5.6
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5.6

Зона освобожденных

, 2003
Befreite zone
Германия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Зона освобожденных
5.6

В ролях

Иоганна Кланте
Sylvia Kubicek
Дженнифер Ульрих
Katja
Аннетт Ренненберг
Kerstin
Флориан Лукас
Michael 'Micha' Resser
Аксель Праль
Аксель Праль
Rolf Kubicek
Michael Ojake
Ade Banjo
Хильмар Айкхорн
Otto Resser
Даниэла Хоффманн
Bärbel Kubicek
Якоб Маченц
Якоб Маченц
Benny Kubicek
Мария Грубер
Мария Грубер
Inge Resser
Режиссер Норберт Ваумгартен
Сценарист Норберт Ваумгартен
Композитор Jürgen Ehle
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 8 февраля 2003
Дата выхода
8 февраля 2003 Германия
Производство Junifilm, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB), VCC Perfect Pictures
Другие названия
Befreite Zone, Liberated Zone

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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