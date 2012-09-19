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Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
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Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях, 2012

2012 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Это ироничная, местами откровенно смешная и в тоже время грустная история о буднях так называемого «верхнего среднего класса» — воспетой в Америке Вуди Алленом, но пока еще весьма малочисленной в нашей стране прослойке состоятельных граждан. Помимо завидного достатка, всех этих погрязших в экзистенциальных сомнениях и банальных адюльтерах бизнесменов, кинозвезд, модных режиссеров, хозяев стоматологических клиник и их прекрасных жен объединяет еще и звонкое пионерское прошлое, преодолеть которое подчас оказывается гораздо сложнее, чем отгрохать особняк на Новой Риге.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 сентября 2012
Премьера в мире 19 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Мотор Интертейнмент
Режиссер
Дмитрий Фикс
В ролях
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Александр Галибин
Александр Галибин
Жанна Эппле
Галина Петрова
Галина Петрова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях 2 постера
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