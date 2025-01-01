Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Заходи - не бойся, выходи - не плачь!
1 постер
Киноафиша Фильмы Заходи - не бойся, выходи - не плачь!

Заходи - не бойся, выходи - не плачь!

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бизнес-леди Стелла собирается на уикенд к морю вместе со своим любовником. Когда она уезжает, в ее квартиру в надежде на хорошую «добычу» забирается Светлана. Вслед за ней туда же приходит бывший муж Стеллы Геннадий с намерением забрать документы, которыми та его шантажирует. Сославшись на срочный звонок и выскочив из самолета в последнюю секунду, любовник Стеллы Георгий также приходит к ней в дом, намереваясь украсть приличную сумму денег. А через несколько часов, не дождавшись у моря любимого, возвращается и сама Стелла. В этой компании появляется еще и бдительная старушка с нижнего этажа, и пьяный адвокат Геннадия, и наряд милиции. А вот главным «действующим лицом» является… входная дверь, которая открывается только снаружи! В течение одной ночи поменяв несколько раз отношение друг к другу, все главные действующие лица истории обретают любовь и счастье. 

Страна Украина
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Роман Барабаш
В ролях
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Александр Баширов
Александр Баширов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Заходи - не бойся, выходи - не плачь!
Любовь на два полюса 5.0
Любовь на два полюса (2011)
Домоправитель 5.9
Домоправитель (2013)
6.1
Моя мама - Снегурочка (2007)
Золотая невеста 5.3
Золотая невеста (2014)
Плохая соседка 5.5
Плохая соседка (2015)
Новогодний брак 5.1
Новогодний брак (2012)
Тупой жирный заяц 4.9
Тупой жирный заяц (2007)
Питер FM 7.0
Питер FM (2006)
Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной 4.6
Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной (2007)
Сыскное бюро «Феликс» 4.4
Сыскное бюро «Феликс» (1993)
Белое платье 5.4
Белое платье (2010)
Елки 9 4.9
Елки 9 (2022)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше