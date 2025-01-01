Бизнес-леди Стелла собирается на уикенд к морю вместе со своим любовником. Когда она уезжает, в ее квартиру в надежде на хорошую «добычу» забирается Светлана. Вслед за ней туда же приходит бывший муж Стеллы Геннадий с намерением забрать документы, которыми та его шантажирует. Сославшись на срочный звонок и выскочив из самолета в последнюю секунду, любовник Стеллы Георгий также приходит к ней в дом, намереваясь украсть приличную сумму денег. А через несколько часов, не дождавшись у моря любимого, возвращается и сама Стелла. В этой компании появляется еще и бдительная старушка с нижнего этажа, и пьяный адвокат Геннадия, и наряд милиции. А вот главным «действующим лицом» является… входная дверь, которая открывается только снаружи! В течение одной ночи поменяв несколько раз отношение друг к другу, все главные действующие лица истории обретают любовь и счастье.