Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блокада Блокада
Киноафиша Фильмы Блокада Фильмы похожие на Блокада
Блокада 2007 / Россия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Блокада

Вся информация о фильме
Блокада. Ленинградский метроном
Блокада. Ленинградский метроном
драма, военный 1979, СССР
7.0
Бабий Яр. Контекст
Бабий Яр. Контекст
документальный 2021, Украина / Нидерланды
7.0
Прощание со Сталиным
Прощание со Сталиным
документальный, исторический 2019, Нидерланды / Литва
7.0
Процесс
Процесс
документальный 2018, Германия / Нидерланды
6.0
День Победы
День Победы
документальный 2018, Германия / Литва
5.0
Донбасс
Донбасс
драма 2018, Германия / Украина / Франция / Нидерланды / Румыния
6.0
Кроткая
Кроткая
драма 2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
6.0
Мимозы
Мимозы
драма 2016, Испания / Марокко / Франция / Катар
6.0
Дамиана Крииги
Дамиана Крииги
документальный 2015, Аргентина
7.0
Событие
Событие
документальный, исторический 2015, Нидерланды
6.0
В тумане
В тумане
драма, исторический, военный 2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
Счастье мое
Счастье мое
драма 2010, Германия / Нидерланды / Украина
4.0
Представление
документальный 2008, Россия / Украина / Германия
6.0
Аустерлиц
Аустерлиц
документальный 2016, Германия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше