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Процесс, 2018

2018 / Германия / Нидерланды
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11 голосов
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О фильме

Москва, СССР. 1930 г. Колонный зал Дома Союзов. Группа инженеров и экономистов, руководивших советской промышленностью, предстает перед судом по обвинению в подготовке государственного переворота. По версии суда, они состояли в сговоре с французским премьер-министром, Пуанкарэ, с целью свержения советской власти, реставрации капитализма и развала СССР. Все обвинения сфабрикованы, и подсудимые вынуждены сознаваться в преступлениях, которых они никогда не совершали. Суд под председательством Андрея Вышинского выносит смертные приговоры. Используя уникальный архивный материал, Сергей Лозница реконструирует один из первых публичных процессов, организованных Сталиным в начале Большого Террора. Зритель наблюдает за процессом как за театральным представлением, где все участники-актеры - обвинители, свидетели, судьи и подсудимые - лгут самим себе, аудитории и всем миру. Драма настоящая, но сюжет лжив. Фильм открывает беспрецедентный доступ к истокам смертоносного режима, сделавшего лозунг "Правда это Ложь!" повседневной реальностью.

6.3 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Лозница
Сергей Лозница
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Процесс 1 постер
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