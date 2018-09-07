Процесс, 2018

Москва, СССР. 1930 г. Колонный зал Дома Союзов. Группа инженеров и экономистов, руководивших советской промышленностью, предстает перед судом по обвинению в подготовке государственного переворота. По версии суда, они состояли в сговоре с французским премьер-министром, Пуанкарэ, с целью свержения советской власти, реставрации капитализма и развала СССР. Все обвинения сфабрикованы, и подсудимые вынуждены сознаваться в преступлениях, которых они никогда не совершали. Суд под председательством Андрея Вышинского выносит смертные приговоры. Используя уникальный архивный материал, Сергей Лозница реконструирует один из первых публичных процессов, организованных Сталиным в начале Большого Террора. Зритель наблюдает за процессом как за театральным представлением, где все участники-актеры - обвинители, свидетели, судьи и подсудимые - лгут самим себе, аудитории и всем миру. Драма настоящая, но сюжет лжив. Фильм открывает беспрецедентный доступ к истокам смертоносного режима, сделавшего лозунг "Правда это Ложь!" повседневной реальностью.