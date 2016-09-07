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Аустерлиц Аустерлиц
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Austerlitz

Аустерлиц, 2016

2016 / Германия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Европе есть места, которые остались болезненными воспоминаниями о прошлом, в том числе фабрики, где тысячи людей превращали в пепел. Эти места теперь являются памятными локациями, которые открыты для публики и ежегодно принимают тысячи туристов. Название этого документального фильма отсылает к одноименному роману В. Г. Себальда, посвященному памяти о Холокосте. Сам же фильм представляет собой наблюдение за посетителями мемориала, который был основан на территории бывших лагерей смерти Дахау и Равенсбрюк. Зачем они туда ходят и что ищут на этой мертвой, пропитанной кровью и пеплом земле?

  • Смотрители музеев никак не могли взять в толк, чего именно съемочная группа хочет добиться, просто поставив камеру на штатив и столпившись вокруг нее. Однажды одна из смотрительниц подошла к ним и сказала: «Наверное, вы ждете, пока уйдет солнце?»
  • По собственному признанию режиссера фильма Сергея Лозницы, он начал снимать его от неловкости: побывав в Бухенвальде, он испытал странный диссонанс, разглядывая лагерные печи, которые показались ему очень продуманными и эстетичными. 
  • Фильм отличается тщательно продуманной формой: изображение в нем черно-белое, закадровый голос отсутствует, а темпоритм насыщен пустотами. По мнению Лозницы, такой метод позволяет заставить зрителя размышлять об увиденном самостоятельно.

События фильма происходят на территории бывших концлагерей, действующих как музеи. В центре внимания режиссера оказываются не сами лагеря и их история, а люди, которые их посещают, тратят воскресный летний день на поездку (некоторые берут с собой детей в колясках), праздно шатаются, делают селфи на фоне печей крематория. Они ходят в коротких шортах, смеются, обедают, загорают, ведут себя так, как будто попали в Диснейленд.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 7 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Cinedoc
Режиссер
Сергей Лозница
Сергей Лозница
В ролях
Жан-Люк Жюльен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аустерлиц 2 постера
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