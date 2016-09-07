Аустерлиц, 2016

В Европе есть места, которые остались болезненными воспоминаниями о прошлом, в том числе фабрики, где тысячи людей превращали в пепел. Эти места теперь являются памятными локациями, которые открыты для публики и ежегодно принимают тысячи туристов. Название этого документального фильма отсылает к одноименному роману В. Г. Себальда, посвященному памяти о Холокосте. Сам же фильм представляет собой наблюдение за посетителями мемориала, который был основан на территории бывших лагерей смерти Дахау и Равенсбрюк. Зачем они туда ходят и что ищут на этой мертвой, пропитанной кровью и пеплом земле?