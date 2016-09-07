Аустерлиц, 2016

В Европе есть места, которые остались болезненными воспоминаниями о прошлом, в том числе фабрики, где тысячи людей превращали в пепел. Эти места теперь являются памятными локациями, которые открыты для публики и ежегодно принимают тысячи туристов. Название этого документального фильма отсылает к одноименному роману В. Г. Себальда, посвященному памяти о Холокосте. Сам же фильм представляет собой наблюдение за посетителями мемориала, который был основан на территории бывших лагерей смерти Дахау и Равенсбрюк. Зачем они туда ходят и что ищут на этой мертвой, пропитанной кровью и пеплом земле?
События фильма происходят на территории бывших концлагерей, действующих как музеи. В центре внимания режиссера оказываются не сами лагеря и их история, а люди, которые их посещают, тратят воскресный летний день на поездку (некоторые берут с собой детей в колясках), праздно шатаются, делают селфи на фоне печей крематория. Они ходят в коротких шортах, смеются, обедают, загорают, ведут себя так, как будто попали в Диснейленд.