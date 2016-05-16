Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мимозы
Mimosas
Мимозы, 2016
2016 / Испания / Марокко / Франция / Катар
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Умирающий Шейх путешествует по Морокко в сопровождении двух изгоев.
Развернуть
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
16 мая 2016
Режиссер
Оливер Лакс
В ролях
Ахмед Хаммуд
Шакиб Бен Омар
Саид Агли
Лазиза Икрам
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Лicтапад
Приз «Серебро Лiстапада» в номинации «Фильм как явление искусства»
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Молох
Отзывы
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Отзывы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило