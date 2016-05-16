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Мимозы Мимозы
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Mimosas

Мимозы, 2016

2016 / Испания / Марокко / Франция / Катар
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Умирающий Шейх путешествует по Морокко в сопровождении двух изгоев.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 мая 2016
Режиссер
Оливер Лакс
В ролях
Ахмед Хаммуд
Шакиб Бен Омар
Саид Агли
Лазиза Икрам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мимозы 2 постера
Лicтапад Приз «Серебро Лiстапада» в номинации «Фильм как явление искусства»
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