Дамиана Крииги, 2015

1896 год. В дремучих парагвайских джунглях трехлетней девочке из народа аче удается выжить в резне, в которой белые поселенцы убивают ее семью.

Похитители окрестили ее Дамианой. Для антропологов из аргентинского музея естественной истории Ла Плата девочка становится предметом расоведческих исследований. В 1907 году в возрасте 14 лет Дамиана была помещена в психиатрическую лечебницу. Там ее сфотографировали обнаженной, два месяца спустя она скончалась от туберкулеза. Даже после смерти исследования тела девочки продолжались Ла Плата и Берлине. Сто лет спустя молодой аргентинский антрополог идентифицирует часть ее останков, обнаруженных в хранилище музея Ла Плата. Голова была обнаружена немного позднее в госпитале «Шарите» в Берлине. На основе сохранившихся фотографий и антропологических отчетов из Аргентины и Германии фильм реконструирует историю Дамианы и сопровождает представителей народа аче, стремящихся вернуть останки девочки и наконец похоронить ее на земле предков.