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Дамиана Крииги
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Damiana Kryygi

Дамиана Крииги, 2015

2015 / Аргентина
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
1896 год. В дремучих парагвайских джунглях трехлетней девочке из народа аче удается выжить в резне, в которой белые поселенцы убивают ее семью.

Похитители окрестили ее Дамианой. Для антропологов из аргентинского музея естественной истории Ла Плата девочка становится предметом расоведческих исследований. В 1907 году в возрасте 14 лет Дамиана была помещена в психиатрическую лечебницу. Там ее сфотографировали обнаженной, два месяца спустя она скончалась от туберкулеза. Даже после смерти исследования тела девочки продолжались Ла Плата и Берлине. Сто лет спустя молодой аргентинский антрополог идентифицирует часть ее останков, обнаруженных в хранилище музея Ла Плата. Голова была обнаружена немного позднее в госпитале «Шарите» в Берлине. На основе сохранившихся фотографий и антропологических отчетов из Аргентины и Германии фильм реконструирует историю Дамианы и сопровождает представителей народа аче, стремящихся вернуть останки девочки и наконец похоронить ее на земле предков.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Алехандро Фернандес Моухан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дамиана Крииги 1 постер
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