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Постер мультфильма Блич: Тысячелетняя кровавая война - Катастрофа
9.0
Киноафиша Фильмы Блич: Тысячелетняя кровавая война - Катастрофа
9.0

Блич: Тысячелетняя кровавая война - Катастрофа

, 2026
Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity
Япония / боевик, приключения, анимация, фантастика, фэнтези
Пойду 25
Не пойду 0
Постер мультфильма Блич: Тысячелетняя кровавая война - Катастрофа
9.0
Пойду 25
Не пойду 0

О фильме

В конце Тысячелетней Кровавой Войны между Шинигами и Квинси надвигается катастрофа…

В ролях

Masakazu Morita
Ichigo Kurosaki
Noriaki Sugiyama
Noriaki Sugiyama
Uryū Ishida
Юки Мацуока
Orihime Inoue
Хироки Ясумото
Хироки Ясумото
Ватару Такаги
Ватару Такаги
Фумико Орикаса
Rukia Kuchiki
Кэнтаро Ито
Кэнтаро Ито
Синъитиро Мики
Kisuke Urahara
Сацуки Юкино
Акио Оцука
Акио Оцука
Хоко Кувасима
Масая Оносака
Режиссер Томохиса Тагути
Сценарист Tite Kubo, Masaki Hiramatsu, Томохиса Тагути
Композитор Сиро Сагису
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Австралия
25 июня 2026 Ангилья
25 июня 2026 Антигуа и Барбуда
25 июня 2026 Аргентина
25 июня 2026 Аруба
25 июня 2026 Багамские Острова
25 июня 2026 Барбадос
25 июня 2026 Британские Виргинские острова
25 июня 2026 Великобритания
25 июня 2026 Венесуэла
25 июня 2026 Гаити
25 июня 2026 Гватемала
25 июня 2026 Гондурас
25 июня 2026 Гренада
25 июня 2026 Доминика
25 июня 2026 Доминиканская Республика
25 июня 2026 Канада
25 июня 2026 Колумбия
25 июня 2026 Коста-Рика
25 июня 2026 Куба
25 июня 2026 Люксембург
25 июня 2026 Мексика
25 июня 2026 Никарагуа
25 июня 2026 Острова Кайман
25 июня 2026 Панама
25 июня 2026 Перу
25 июня 2026 США
25 июня 2026 Сальвадор
11 июля 2026 Тайвань
25 июня 2026 Уругвай
18 июля 2026 Филиппины PG
25 июня 2026 Франция
25 июня 2026 Чили
25 июня 2026 Швейцария
25 июня 2026 Эквадор
4 июля 2026 Южная Корея
25 июня 2026 Ямайка
Сборы в мире $4 938 490
Производство Pierrot
Другие названия
BLEACH: Sennen Kessen-hen - Kashin-tan, BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity, BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-, Bleach: Thousand-Year Blood War, BLEACH死神 千年血戰篇-禍進譚-

Рейтинг мультфильма

9.0
Оцените 14 голосов
8.7 IMDb
Место в рейтинге
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