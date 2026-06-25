В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35

Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android

«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb

Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой

Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка

Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»

Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря

Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)

100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes