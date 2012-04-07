Южный календарь, 2010

Фильм «Южный календарь» состоит из трех новелл, действия которых происходят на российском юге, на берегу Черного моря. Каждая новелла это история человека, не вписавшегося в современную российскую действительность. Первая история называется «Ничего» и рассказывает о директоре археологического музея. Музей нуждается в капитальном ремонте. Герой новеллы безуспешно пытается найти деньги на ремонт, но его музей никому не нужен, ни государству, ни представителям элиты общества. За то уникальными экспонатами музея интересуются частные коллекционеры. Когда музей рушится от ветхости, директор начинает продавать, принадлежащие государству экспонаты и на вырученные деньги отправляет лечиться больную дочку сотрудницы музея. Так же в новелле говорится о разобщенности людей в современном мире, невозможности общаться об одиночестве. Вторая новелла – «Чайка» рассказывает о сельской девушке, работающей посудомойкой в курортном пансионате. Она очарована блеском гламура, миром кино и шоу-бизнеса. Она потеряла реальные ориентиры в жизни, запуталась и не может найти выход. Третья история – «Инжир» рассказывает о морском офицере, уволенном из черноморского флота по программе сокращения вооруженных сил. Он так же, как и остальные герои потерял смысл своего существования и уезжает на поезде в поисках нового. Но окружающий мир говорит ему, что смысла нет, кругом ужас и пустота. Но все же, хоть у героев этих историй и нет выхода. Финал третьей новеллы, который является одновременно и финалом фильма дает надежду. Больная девочка – дочка сотрудницы музея, едет в Москву на операцию в одном поезде с офицером.