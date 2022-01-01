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Александр Высоковский
Александр Высоковский
Aleksandr Vysokovsky
О персоне
Фильмография
Александр Высоковский
Aleksandr Vysokovsky
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Дата рождения
24 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Ленинск (Байконур), СССР (Казахстан)
Биография Александра Высоковского
Родился 24 августа 1963 года. Ленинск, СССР (Байконур, Казахстан).
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Фильмография Александра Высоковского
Сердце врага
исторический, драма
2014, Россия
0.0
Путевой обходчик
триллер, ужасы
2006, Россия
6.0
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