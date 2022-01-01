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Дневная красавица
Дневная красавица, 1967: актеры и роли
Belle de jour
Дневная красавица
1967 / Франция / Италия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Дневная красавица, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль
Luis Buñuel
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Жан Сорель
Jean Sorel
Мишель Пикколи
Michel Piccoli
Женевьев Паж
Geneviève Page
Франсиско Рабаль
Francisco Rabal
Пьер Клементи
Жорж Маршал
Маша Мериль
Macha Méril
Франсуаза Фабиан
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