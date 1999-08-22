Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Муни
Muni
Киноафиша
Персоны
Муни
Муни
Muni
Дата рождения
23 июня 1911
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
22 августа 1999
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Млечный Путь
(1969)
7.4
Дневник горничной
(1964)
7.1
Дневная красавица
(1967)
Билеты
Фильмография Муни
7.4
Млечный Путь
La voie lactée
комедия, драма
1969, Франция / Италия / Германия
7.1
Дневная красавица
Belle de jour
драма
1967, Франция / Италия
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Билеты
7.4
Дневник горничной
Le journal d'une femme de chambre
драма, криминал
1964, Франция / Италия
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