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За гранью
Киноафиша Фильмы За гранью За гранью, 2003: актеры и роли
Beyond Borders За гранью 2003 / США / Германия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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За гранью, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл Мартин Кэмпбелл Martin Campbell
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Тери Поло Тери Поло Teri Polo Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Йорик ван Вагенинген Йорик ван Вагенинген Yorick van Wageningen Тимоти Уэст Timothy West Кейт Троттер Kate Trotter Джонатан Хиггинс Jonathan Higgins Джон Гаусден Изабель Орле Йен Ли Килан Энтони Keelan Anthony Джон Буржуа John Bourgeois Лайнас Роуч Лайнас Роуч Linus Roache
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