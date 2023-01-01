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За гранью
За гранью, 2003: актеры и роли
Beyond Borders
За гранью
2003 / США / Германия
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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За гранью, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Martin Campbell
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Клайв Оуэн
Clive Owen
Тери Поло
Teri Polo
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Йорик ван Вагенинген
Yorick van Wageningen
Тимоти Уэст
Timothy West
Кейт Троттер
Kate Trotter
Джонатан Хиггинс
Jonathan Higgins
Джон Гаусден
Изабель Орле
Йен Ли
Килан Энтони
Keelan Anthony
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John Bourgeois
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