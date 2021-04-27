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Джейма Мейс
Джейма Мейс
Jayma Mays
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Джейма Мейс
Jayma Mays
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Дата рождения
16 июля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Джейма Мейс
Родилась 16 июля 1979 года. Гранди, Вирджиния, США.
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Фильмография Джейма Мейс
Зачарованная 2
мелодрама, приключения, комедия
2022, США
0.0
Сделано в Америке
триллер, криминал
2017, США
7.0
Последний уик-энд
драма, комедия
2014, США
5.0
Смурфики 2
анимация, фэнтези, семейный, комедия
2013, США
5.0
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без тормозов
боевик, комедия, мелодрама
2008, США
4.0
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Майя Рудольф, Иветт Николь Браун и Джейма Мейс получили роли в сиквеле «Зачарованной»
Для сиквела фэнтези-комедии с Эми Адамснашли главную злодейку.
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27 апреля 2021 15:34
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