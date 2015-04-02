Наша рецензия

Уэс Крейвен решил доказать, что он умеет снимать не только ужасы, или, вернее, ужасы не только мистического свойства. Конечно, его опыт с «Ночным рейсом» не столь радикален, как «Музыка сердца», основанная на документальном материале добротная мелодрама про учительницу музыки по классу скрипки, создавшую в Восточном Гарлеме детский симфонический оркестр, или – тем паче – как (самый жуткий, запредельный и потусторонний кошмар в хоррор-фильмографии!) абсолютно документальное кино про последний…