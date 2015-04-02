Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночной рейс Ночной рейс
Киноафиша Фильмы Ночной рейс Отзывы о фильме «Ночной рейс»
Red-Eye Ночной рейс 2005 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ночной рейс»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Уэс Крейвен решил доказать, что он умеет снимать не только ужасы, или, вернее, ужасы не только мистического свойства. Конечно, его опыт с «Ночным рейсом» не столь радикален, как «Музыка сердца», основанная на документальном материале добротная мелодрама про учительницу музыки по классу скрипки, создавшую в Восточном Гарлеме детский симфонический оркестр, или – тем паче – как (самый жуткий, запредельный и потусторонний кошмар в хоррор-фильмографии!) абсолютно документальное кино про последний…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
антон 2 апреля 2015, 12:51
фильм - полное дерьмо!

Сегодня посмотрел - очень не понравился, особенно "крутая" концовка, просто Крик-4 какой-то
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм жалкий, в конце вообще напоминает "Ну, погоди" - чего бандос так бегал за бабой? Только на ДВД и лучше рублей за десять
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
A menja papik prikolol, nevest otkuda vzjavshijsja v kontse s pistoletom. Kak rojal v kustah prjatalsja, chto vylezti v samyj nuzhnyj moment i spasti dochku. Net chtob vylezti na 10 sekund ranshe i prosto spasti dochku! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Понравился фильм, особенно самолетная его часть. Напряженно очень, но частенько в кадре оказываются забавные мелочи, которые играют роль изюма, с ними вкуснее. Вроде напичканной силиконом тетеньки с чемоданом, приставучей бабули с книжкой и т.д. Даже авторучка, которую героиня МакАдамс всадила в горло Джеку, веселенькая такая, с монстриком. Или когда в туалете Джек чуть не убил девушку, а пассажиры решили, что они там сексом занимались. При том, что видок у МакАдамс совсем не счастливый был, когда они вышли.

Как Мерфи умеет все-таки "выключить" всяческую теплоту во взгляде, глаза превращаются в ледышки. Где-то мне попадалась фраза про холодные голубые глаза убийцы. Так у Киллиана в Рейсе именно такие глаза.

Несколько затянутым показалось начало фильма, с закосом в мелодраму. А финал - полная неожиданность. Беготня по дому, в котором идет ремонт и ни одного строительного инструмента. Я приготовилась к тому, что героиня будет гвоздометом орудовать, а она со спортивной клюшкой прыгала, а потом еще домашнего вида папуля выступил, а в руках пистолет, да еще с глушителем. Тихий квартал ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Сатисфакция
Сатисфакция 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши