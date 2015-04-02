Уэс Крейвен решил доказать, что он умеет снимать не только ужасы, или, вернее, ужасы не только мистического свойства. Конечно, его опыт с «Ночным рейсом» не столь радикален, как «Музыка сердца», основанная на документальном материале добротная мелодрама про учительницу музыки по классу скрипки, создавшую в Восточном Гарлеме детский симфонический оркестр, или – тем паче – как (самый жуткий, запредельный и потусторонний кошмар в хоррор-фильмографии!) абсолютно документальное кино про последний…
Сегодня посмотрел - очень не понравился, особенно "крутая" концовка, просто Крик-4 какой-то
Как Мерфи умеет все-таки "выключить" всяческую теплоту во взгляде, глаза превращаются в ледышки. Где-то мне попадалась фраза про холодные голубые глаза убийцы. Так у Киллиана в Рейсе именно такие глаза.
Несколько затянутым показалось начало фильма, с закосом в мелодраму. А финал - полная неожиданность. Беготня по дому, в котором идет ремонт и ни одного строительного инструмента. Я приготовилась к тому, что героиня будет гвоздометом орудовать, а она со спортивной клюшкой прыгала, а потом еще домашнего вида папуля выступил, а в руках пистолет, да еще с глушителем. Тихий квартал ✊
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