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Шулера
Шулера, 1998: актеры и роли
Rounders
Шулера
1998 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Шулера, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Дал
John Dahl
В ролях
Брайан Коппелмэн
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Эдвард Нортон
Edward Norton
Джон Туртурро
John Turturro
Гретхен Мол
Gretchen Mol
Фамке Янссен
Famke Janssen
Джон Малкович
John Malkovich
Мартин Ландау
Martin Landau
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
Мелина Канакаредес
Melina Kanakaredes
Джош Мостел
Josh Mostel
Том Олдредж
Tom Aldredge
Джей Бореа
Ленни Венито
Lenny Venito
Ричард Мауэ
Майкл Ломбард
Michael Lombard
Бисон Кэрролл
Beeson Carroll
Э. Мэттью Явне
Брайан Энтони Уилсон
Brian Anthony Wilson
Керри О'
Слава Шут
Slava Schoot
Горан Виснич
Goran Višnjić
Аллен Хэйви
Allan Havey
Джон Ди Бенедетто
John Di Benedetto
Джо Залум
Joe Zaloom
Сэл Ричардс
Sal Richards
Джош Пэйс
Josh Pais
Джон Галлахер
Jon Gallagher
Адам ЛеФевр
Adam LeFevre
Пи Джей Браун
Дэвид Заяс
David Zayas
Майкл Аркин
Michael Arkin
Мерфи Гайер
Murphy Guyer
Алан Дэвидсон
Alan Keith Davidson
Акико Эшли
Джефф ДеРокер
Jeff DeRocker
Брайан Донахью
Brian Donahue
Майкл Гриффит
Наташа Павлович
Natasha Pavlovich
Винни Велла
Vinny Vella
Кол Саддаф
Kohl Sudduth
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
Ленни Кларк
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