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Джон Дал
Джон Дал
John Dahl
О персоне
Фильмография
Джон Дал
John Dahl
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Дата рождения
11 декабря 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Биллингс, Монтана, США
Биография Джона Дала
Родился 11 декабря 1956 года. Биллингс, Монтана, США.
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Фильмография Джона Дала
Убей меня
триллер, комедия, драма
2007, США
5.0
Великий рейд
боевик, драма, военный
2005, США / Австралия
6.0
Ничего себе поездочка
криминал, ужасы, триллер
2001, США
7.0
Шулера
драма
1998, США
7.0
Придорожное заведение
драма, триллер, криминал
1992, США
6.0
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