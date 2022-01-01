Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курочка Ряба
Киноафиша Фильмы Курочка Ряба Курочка Ряба, 1994: актеры и роли
Курочка Ряба 1994 / Россия / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Курочка Ряба, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский
В ролях
Инна Чурикова Инна Чурикова Виктор Михайлов Александр Сурин Геннадий Егорычев Gennady Yegorychev Геннадий Назаров Михаил Кислов Mikhail Kislov Михаил Кононов Михаил Кононов Любовь Соколова Любовь Соколова Lyubov Sokolova Александр Числов Александр Числов Татьяна Букамина Tatyana Bukamina Евгений Шкаев Лариса Кудряшова Larisa Kudryashova Софья Чернова Надежда Ложкина Лев Суворов
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Приложение киноафиши