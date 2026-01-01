Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Микаэль Мендл
Michael Mendl
Киноафиша
Персоны
Микаэль Мендл
Микаэль Мендл
Michael Mendl
Дата рождения
20 апреля 1944
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Люнен, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Убийства в Марнове
(2021)
7.2
Босиком по мостовой
(2005)
7.1
Бункер
(2004)
Фильмография Микаэль Мендл
Жанр
Все
Анимация
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2021
2016
2011
2007
2005
2004
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Актер
8
6.2
Эльф и украденное рождество
Mission Santa: Yoyo to the rescue
анимация, семейный
2025, США / Германия / Индия
Смотреть трейлер
6.5
Первый снег лета
Sterne unter der Stadt
мелодрама
2023, Австрия
7.2
Убийства в Марнове
драма, криминал
2021, Германия
6.3
Фриц Ланг
Fritz Lang
драма, криминал
2016, Германия
4.9
Лили - настоящая ведьма. Путешествие в Мандолан
Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan
комедия, детектив, семейный, фэнтези
2011, Германия / Испания / Австрия
Смотреть трейлер
4.4
Помпеи
драма, исторический
2007, Италия
7.2
Босиком по мостовой
Barfuss
комедия, драма, мелодрама
2005, Германия
7.1
Бункер
Der Untergang
военный, драма
2004, Германия / Италия / Австрия
Смотреть трейлер
