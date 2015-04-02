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Босиком по мостовой
Отзывы о фильме «Босиком по мостовой»
Barfuss
Босиком по мостовой
2005 / Германия
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Полинка
2 апреля 2015, 12:51
Так в итоге как фильм то? Я очень хочу сходить - мне этот актёр очень нравится!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Полинка
2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился фильм. Хороший, добрый фильм. Я думаю что всех он тронет за душу. Рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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гость 1
2 апреля 2015, 12:51
Лучше чем любая американская хрень на эту тему. Но Достучаться до небес-сильнее! Согласна, Вокалек хороша.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Анюта
2 апреля 2015, 12:51
Фильм произвел большое впечатление. Немножко правда неудобно смотреть такие фильмы в кинотеатре - в определнные моменты пол зала всхлипывало✊ , да и я еле держалась порой. Тронуло конечно. И самое главное - не заезжанный конец.✊
А Тиль Швайгер - тот еще мужик!
Брюс Вылис отдыхает (на пенсии)!
2 апреля 2015, 12:51
0
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