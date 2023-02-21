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Фильмография
Надя Тиллер
Nadja Tiller
Киноафиша
Персоны
Надя Тиллер
Надя Тиллер
Nadja Tiller
Дата рождения
16 марта 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 февраля 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Я ищу тебя
(1956)
7.2
Босиком по мостовой
(2005)
7.0
Дай руку, жизнь моя (Моцарт)
(1955)
Фильмография Надя Тиллер
7.2
Босиком по мостовой
Barfuss
комедия, драма, мелодрама
2005, Германия
6.4
Замок Грипсхольм
Schloß Gripsholm
комедия, мелодрама
1963, Германия
6.5
Девица Розмари
Madchen Rosemarie, Das
драма, комедия
1958, ФРГ
7.5
Я ищу тебя
Ich suche dich
драма
1956, ФРГ
7
Дай руку, жизнь моя (Моцарт)
Mozart
мюзикл, драма, биография
1955, Австрия
4.6
Дитя Дуная
Kind der Donau
мюзикл
1950, Австрия
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