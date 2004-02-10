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Дж. К. Куин
Дж. К. Куин
J.C. Quinn
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Дж. К. Куин
J.C. Quinn
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Дата рождения
30 ноября 1940
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 февраля 2004
Карьера
Актер
Биография Дж. К. Куина
Родился 30 ноября 1940 года. США.
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Фильмография Дж. К. Куина
Тернер и Хуч
комедия
1989, США
7.0
Пьянь
мелодрама, комедия, драма
1987, США
7.0
Бегство Эдди Мэйкона
драма, триллер, криминал, боевик
1983, США
5.0
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