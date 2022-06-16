Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Days of Thunder
Poster of Days of Thunder
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Days of Thunder

Days of Thunder

Days Of Thunder 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A young hot-shot stock car driver gets his chance to compete at the top level.
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1990
Online premiere 16 June 2022
World premiere 27 June 1990
Release date
27 June 1990 Russia 16+
26 July 1990 Argentina
10 October 1990 Australia
24 October 1990 Belgium
27 September 1990 Brazil
27 June 1990 Canada
30 August 1990 Colombia
12 October 1990 Denmark
28 September 1990 Finland
24 October 1990 France
20 September 1990 Germany
10 August 1990 Great Britain
4 January 1991 Greece
4 October 1990 Hungary
1 June 1991 India
10 August 1990 Ireland
14 September 1990 Israel
4 October 1990 Italy
29 June 1990 Japan
27 June 1990 Kazakhstan
21 September 1990 Netherlands
30 November 1990 New Zealand
16 November 1990 Norway
6 November 1990 Philippines
21 September 1990 Portugal
14 September 1990 South Africa
11 August 1990 South Korea
28 September 1990 Spain
9 November 1990 Sweden
22 September 1990 Switzerland
4 August 2020 Taiwan
9 November 1990 Turkey
27 June 1990 USA
27 June 1990 Ukraine
13 September 1990 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $157,920,733
Production Paramount Pictures, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
Also known as
Days of Thunder, Días de trueno, Tage des Donners, Jours de tonnerre, Дни грома, Bouřlivé dny, Búrlivé dni, Dani groma, Days of Thunder -Ukkosta radalla, Days of thunder (Días de trueno), Dias de Tempestade, Dias de Trovão, Dies de tro, Dnevi grmenja, Dni hromu, Fast and the Storm, Giorni di tuono, Göy gurultusu günləri, Griaustinio dienos, Kõuepäevad, Meres keravnou, Mint a villám, Momaqaldiroq kunlari, Những Ngày Sấm Dậy, Szybki jak błyskawica, Yıldırım Günleri, Zilele tunetului, Μέρες κεραυνού, Дани грома, Дни на грохот, Дні грому, Найзағай күндері, डेज ऑफ़ थंडर, डेज़ ऑफ़ थंडर, デイズ・オブ・サンダー, 雷霆壯志, 霹靂男兒
Director
Tony Scott
Tony Scott
Cast
Tom Cruise
Tom Cruise
Randy Quaid
Randy Quaid
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Cary Elwes
Cary Elwes
Michael Rooker
Michael Rooker
Cast and Crew
Similar films for Days of Thunder
The Color of Money 7.1
The Color of Money (1986)
Rain Man 8.1
Rain Man (1988)
Domino 6.5
Domino (2005)
Cocktail 6.3
Cocktail (1988)
All The Rihgt Moves 6.6
All The Rihgt Moves (1983)
Taps 7.1
Taps (1981)
Far and Away 7.0
Far and Away (1992)
Jerry Maguire 7.9
Jerry Maguire (1996)
Rock of Ages 6.9
Rock of Ages (2012)
Lions for Lambs 6.4
Lions for Lambs (2007)
The Firm 6.9
The Firm (1993)
A Few Good Men 7.9
A Few Good Men (1992)
Film in Collections
Car Racing Movies Car Racing Movies

Film rating

6.1
Rate 12 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Harry Hogge Cole, you're wandering all over the track!
Cole Trickle Yeah, well this son of a bitch just slammed into me.
Harry Hogge No, no, he didn't slam you, he didn't bump you, he didn't nudge you... he *rubbed* you. And rubbin, son, is racin'.
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more