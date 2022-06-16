Film Reviews
No reviewsWrite review
|27 June 1990
|Russia
|16+
|26 July 1990
|Argentina
|10 October 1990
|Australia
|24 October 1990
|Belgium
|27 September 1990
|Brazil
|27 June 1990
|Canada
|30 August 1990
|Colombia
|12 October 1990
|Denmark
|28 September 1990
|Finland
|24 October 1990
|France
|20 September 1990
|Germany
|10 August 1990
|Great Britain
|4 January 1991
|Greece
|4 October 1990
|Hungary
|1 June 1991
|India
|10 August 1990
|Ireland
|14 September 1990
|Israel
|4 October 1990
|Italy
|29 June 1990
|Japan
|27 June 1990
|Kazakhstan
|21 September 1990
|Netherlands
|30 November 1990
|New Zealand
|16 November 1990
|Norway
|6 November 1990
|Philippines
|21 September 1990
|Portugal
|14 September 1990
|South Africa
|11 August 1990
|South Korea
|28 September 1990
|Spain
|9 November 1990
|Sweden
|22 September 1990
|Switzerland
|4 August 2020
|Taiwan
|9 November 1990
|Turkey
|27 June 1990
|USA
|27 June 1990
|Ukraine
|13 September 1990
|Uruguay