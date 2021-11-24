Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ивонн Уайлдер
Yvonne Wilder
Киноафиша
Персоны
Ивонн Уайлдер
Ивонн Уайлдер
Yvonne Wilder
Дата рождения
21 сентября 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
24 ноября 2021
Карьера
Актриса, Сценарист
Популярные фильмы
7.6
Вестсайдская история
(1961)
6.7
Немое кино
(1976)
6.0
Кровные братья
(1978)
Фильмография Ивонн Уайлдер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1978
1976
1961
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6
Кровные братья
Bloodbrothers
драма
1978, США
6.7
Немое кино
Silent Movie
комедия
1976, США
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
Смотреть трейлер
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667