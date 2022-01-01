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Мамма Миа! Мамма Миа!
Киноафиша Фильмы Мамма Миа! Мамма Миа!, 2008: актеры и роли
Mamma Mia! Мамма Миа! 2008 / Великобритания / США
7.6 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Мамма Миа!, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлида Ллойд Phyllida Lloyd
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Кристин Барански Кристин Барански Christine Baranski Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Хуан Пабло Ди Пасе Крис Джарвис Chris Jarvis Норма Аталла Norma Atallah Клэр Луиз Коннолли Clare Louise Connolly Джордж Джорджиу George Georgiou Эшли Лилли Энцо Сквиллино мл. Энцо Сквиллино мл. Enzo Squillino Jr. Дилан Тернер Dylan Turner
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