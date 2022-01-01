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Мамма Миа!
Мамма Миа!, 2008: актеры и роли
Mamma Mia!
Мамма Миа!
2008 / Великобритания / США
Трейлер
7.6
Оцените
174
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Мамма Миа!, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлида Ллойд
Phyllida Lloyd
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Колин Ферт
Colin Firth
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Доминик Купер
Dominic Cooper
Джули Уолтерс
Julie Walters
Кристин Барански
Christine Baranski
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Хуан Пабло Ди Пасе
Крис Джарвис
Chris Jarvis
Норма Аталла
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