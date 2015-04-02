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Байрон однажды остроумно заметил, что все трагедии заканчиваются смертью, а все комедии – свадьбой. Есть, однако, такие произведения (не то чтобы произведения искусства, а так – просто произведения), которые начинаются со свадьбы и в ней же утопают, словно в сладкой вате, густо залепляющей лицо и чувства любого, кто на все это смотрит. «Mamma Mia!» – как раз то самое произведение. Для водевильного удобства основные персонажи разбиты по трое и на три категории.…