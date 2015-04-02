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Мамма Миа! Мамма Миа!
Киноафиша Фильмы Мамма Миа! Отзывы о фильме «Мамма Миа!»
Mamma Mia! Мамма Миа! 2008 / Великобритания / США
7.6 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Мамма Миа!»

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Наша рецензия

Байрон однажды остроумно заметил, что все трагедии заканчиваются смертью, а все комедии – свадьбой. Есть, однако, такие произведения (не то чтобы произведения искусства, а так – просто произведения), которые начинаются со свадьбы и в ней же утопают, словно в сладкой вате, густо залепляющей лицо и чувства любого, кто на все это смотрит. «Mamma Mia!» – как раз то самое произведение. Для водевильного удобства основные персонажи разбиты по трое и на три категории.…

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Crafty 2 апреля 2015, 12:51
смотрела в оригинале - замечательный фильм!)) 5 баллов!😂



не дай Бог наши озвучат по-своему, тогда смотреть нет смысла. в кино пойду только если будет с субтитрами идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вав 2 апреля 2015, 12:51
дада крутой фильм..ток боюсь с переводом наши намутят
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
пам парам 2 апреля 2015, 12:51
даа..смотрел в лондоне.понравилось
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ELA 2 апреля 2015, 12:51
Ух! Офигенный фильм!!! То смеешься до коликов в животе, то слезы на глаза наворачиваются!!!! А песни просто супер!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lalipato 2 апреля 2015, 12:51
✊ очень легкий позитивный фильмец. И нормально , что далек от реальности. ✊ Это же мюзикл. И то, что поют реальные актеры тоже клево, где еще услышишь!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Максымкоо 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер ))) поржал ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Atemi 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, что народ ожидал от этого фильма, что начинает писать, что это фейк и на троечку..

По-моему замечательный фильм, все песни отлично исполнены, музыка классная.. Для истинных ценителей ABBA - очень даже замечательно.. И если уж мызыканты этой группы учавствовали в создании фильма - то плохо быть не может полюбом. Отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КЕНИ 2 апреля 2015, 12:51
дану ...лажа...)))✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
Что за бред?

Что значит не фанатеют по абба?

Почитайте

http://www.krugosvet.ru/articles/97/1009746/1009746a1.htm

и сходите: http://www.abbanet.ru/forum/ по 25 тысяч сообщений в основных темах в форуме: этим далеко не каждый форум похвастаться может.. Фанатеют, прутся, тащутся и т.д.

АББА это целая эпоха и своеобразная метка своего времени. Точка привязки. Одно дело сказать, что молодость моя пришлась на 19xx-19yy годы, а другое дело я рос под музыку синатра, битлз, абба итд. Доля истины есть в том, что аббу ровняют с совсем классиками, но очень маленькая.

По современным меркам это весьма посредственный коллектив с незатейливой музычкой, но в контексте своего времени пришедшейся весьма кстати, в дальнейшем растиражированный всякими мили-ванили, стрелками и прочим ширпотребом и сейчас эту группу вобще никто бы не увидел. Просто они были первыми и воспринимаются чуть ли не на генетическом уровне, но не надо с современным электронным микроскопом рассматривать наскальные рисунки: не для этого их делали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 18/10/2008 - 23:54:05


Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения был продан СЕМПЛ Мадонне, которая его там куда-то вставила (а может даже и вынула потом, а может даже медленно, а может даже и поводила им туда-сюда для полного сатисфэкшена). ЭТО было исключение. Откуда взялся прожект абба-тинс не знаю и даже не интересовался, но это другое. Я вот далекий от этой музыки человек, более того считаю это не музыкой вобще, но заслуги надо признавать и уважать.. Короче пипец.. В очередной раз услышали модное слово кАвер и давай его пидалировать. Молчите уже лучше, если даже погуглить в верном направлении мозгов нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
И совсем пипец: христианская музыка, у АББА? ...ЕЦ, дайте две -))))))))))))))))) ...дь, без комментариев✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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