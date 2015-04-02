Байрон однажды остроумно заметил, что все трагедии заканчиваются смертью, а все комедии – свадьбой. Есть, однако, такие произведения (не то чтобы произведения искусства, а так – просто произведения), которые начинаются со свадьбы и в ней же утопают, словно в сладкой вате, густо залепляющей лицо и чувства любого, кто на все это смотрит. «Mamma Mia!» – как раз то самое произведение. Для водевильного удобства основные персонажи разбиты по трое и на три категории.…
не дай Бог наши озвучат по-своему, тогда смотреть нет смысла. в кино пойду только если будет с субтитрами идти.
По-моему замечательный фильм, все песни отлично исполнены, музыка классная.. Для истинных ценителей ABBA - очень даже замечательно.. И если уж мызыканты этой группы учавствовали в создании фильма - то плохо быть не может полюбом. Отличный фильм!
Что значит не фанатеют по абба?
Почитайте
http://www.krugosvet.ru/articles/97/1009746/1009746a1.htm
и сходите: http://www.abbanet.ru/forum/ по 25 тысяч сообщений в основных темах в форуме: этим далеко не каждый форум похвастаться может.. Фанатеют, прутся, тащутся и т.д.
АББА это целая эпоха и своеобразная метка своего времени. Точка привязки. Одно дело сказать, что молодость моя пришлась на 19xx-19yy годы, а другое дело я рос под музыку синатра, битлз, абба итд. Доля истины есть в том, что аббу ровняют с совсем классиками, но очень маленькая.
По современным меркам это весьма посредственный коллектив с незатейливой музычкой, но в контексте своего времени пришедшейся весьма кстати, в дальнейшем растиражированный всякими мили-ванили, стрелками и прочим ширпотребом и сейчас эту группу вобще никто бы не увидел. Просто они были первыми и воспринимаются чуть ли не на генетическом уровне, но не надо с современным электронным микроскопом рассматривать наскальные рисунки: не для этого их делали.
Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения был продан СЕМПЛ Мадонне, которая его там куда-то вставила (а может даже и вынула потом, а может даже медленно, а может даже и поводила им туда-сюда для полного сатисфэкшена). ЭТО было исключение. Откуда взялся прожект абба-тинс не знаю и даже не интересовался, но это другое. Я вот далекий от этой музыки человек, более того считаю это не музыкой вобще, но заслуги надо признавать и уважать.. Короче пипец.. В очередной раз услышали модное слово кАвер и давай его пидалировать. Молчите уже лучше, если даже погуглить в верном направлении мозгов нет.
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