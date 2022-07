1 Honey, Honey Amanda Seyfried, Ashley Lilley, Rachel McDowall / Björn Ulvaeus 3:07

2 Money, Money, Money Мэрил Стрип, Джули Уолтерс, Кристин Барански / Björn Ulvaeus 3:06

3 Mamma Mia Мэрил Стрип / Björn Ulvaeus 3:35

4 Dancing Queen Мэрил Стрип, Джули Уолтерс, Кристин Барански / Björn Ulvaeus 4:04

5 Our Last Summer Колин Фёрт, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгорд, Amanda Seyfried, Мэрил Стрип / Benny Andersson 2:58

6 Lay All Your Love On Me Доминик Купер, Amanda Seyfried / Benny Andersson 4:29

7 Super Trouper Мэрил Стрип, Джули Уолтерс, Кристин Барански / Björn Ulvaeus 3:54

8 Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) Amanda Seyfried, Ashley Lilley, Rachel McDowall / Benny Andersson 3:52

9 The Name of the Game Amanda Seyfried, Стеллан Скарсгорд / Björn Ulvaeus 4:55

10 Voulez-Vous Cast of Mamma Mia the Movie, Philip Michael, Кристин Барански, Джули Уолтерс, Стеллан Скарсгорд / Benny Andersson 4:35

11 SOS Пирс Броснан, Мэрил Стрип / Björn Ulvaeus 3:19

12 Does Your Mother Know Кристин Барански, Philip Michael / Benny Andersson 3:01

13 Slipping Through My Fingers Мэрил Стрип, Amanda Seyfried / Benny Andersson 3:51

14 The Winner Takes It All Мэрил Стрип / Björn Ulvaeus 4:58

15 When All Is Said and Done Пирс Броснан, Мэрил Стрип / Benny Andersson 3:18

16 Take a Chance On Me Джули Уолтерс, Стеллан Скарсгорд / Björn Ulvaeus 4:01

17 I Have a Dream Amanda Seyfried / Björn Ulvaeus 4:22