Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Яма
Киноафиша Фильмы Яма Яма, 2001: актеры и роли
The Hole Яма 2001 / Великобритания
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Яма, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Хэмм Ник Хэмм Nick Hamm
В ролях
Тора Бёрч Тора Бёрч Thora Birch Лоуренс Фокс Laurence Fox Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Эмбет Дэвидц Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz Эмма Гриффитс Мэлин Десмонд Хэррингтон Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington Дэниэл Броклбэнк Daniel Brocklebank
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось
Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый
Статус советского мужчины определяла одна вещь: удивитесь, но это не автомобиль
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала
В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери
Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)
За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот
Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику
Добряк Рязанов всего одной фразой унизил известную актрису: не забыла до сих пор
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше