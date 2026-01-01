Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Каро
Marc Caro
Киноафиша
Персоны
Марк Каро
Марк Каро
Marc Caro
Дата рождения
2 апреля 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.7
Город потерянных детей
(1995)
7.2
Деликатесы
(1991)
Фильмография Марк Каро
7.7
Город потерянных детей
City of lost children / Cité des enfants perdus, La
драма, фантастика, сказка, приключения
1995, Франция / Германия / Испания
7.2
Деликатесы
Delicatessen
ужасы, фэнтези, мелодрама, драма, комедия
1991, Франция
