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Carton, Le

Коробка, 2004

2004 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Антуан, рассеянный студент колледжа, после непроходящего фейерверка вечеринок совершенно неожиданно для себя, но совершенно очевидно для соседей, получил уведомление от хозяина своей квартиры – собрать свои шмотки и убраться восвояси строго до 13:00.

Для Антуана – это равносильно стихийному бедствию. За время студенческой жизни он по-настоящему обжил комнатку и превратил ее в настоящую берлогу, где что-либо разобрать одному просто невозможно.

И есть только одно правильное решение, чтобы уложиться в сроки и получить свой залог обратно, – это издать громкий спасательный вопль в направлении все тех же верных друзей!

Мгновенно оказавшись в реальности, Антуану предстоит не захлебнуться в мире организаторского хаоса и обнаружить, что самая сложная часть переезда – это его закадычные друзья!

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 30 июня 2005
Премьера в мире 30 июня 2005
Прокатчик Люксор
Режиссер
Шарль Неме
В ролях
Венсан Десанья
Бруно Саломон
Бруно Саломон
Армель Дойч
Фред Тесто
Катрин Бенгиги
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Коробка 1 постер
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