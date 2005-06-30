Коробка, 2004

Антуан, рассеянный студент колледжа, после непроходящего фейерверка вечеринок совершенно неожиданно для себя, но совершенно очевидно для соседей, получил уведомление от хозяина своей квартиры – собрать свои шмотки и убраться восвояси строго до 13:00.

Для Антуана – это равносильно стихийному бедствию. За время студенческой жизни он по-настоящему обжил комнатку и превратил ее в настоящую берлогу, где что-либо разобрать одному просто невозможно.

И есть только одно правильное решение, чтобы уложиться в сроки и получить свой залог обратно, – это издать громкий спасательный вопль в направлении все тех же верных друзей!

Мгновенно оказавшись в реальности, Антуану предстоит не захлебнуться в мире организаторского хаоса и обнаружить, что самая сложная часть переезда – это его закадычные друзья!