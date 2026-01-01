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О персоне
Шарль Неме
Charles Nemes
Киноафиша
Персоны
Шарль Неме
Шарль Неме
Charles Nemes
Дата рождения
5 августа 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Париж, Франция
Популярные фильмы
5.8
Коробка
(2004)
4.9
Отель романтических свиданий
(2013)
Фильмография Шарль Неме
4.9
Отель романтических свиданий
Hotel Normandy
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
5.8
Коробка
Carton, Le
комедия
2004, Франция
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