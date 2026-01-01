Оповещения от Киноафиши
Марк Холтон Mark Holton
Киноафиша Персоны Марк Холтон

Марк Холтон

Mark Holton

Дата рождения
2 апреля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Большое приключение Пи-Ви 7.2
Большое приключение Пи-Ви (1985)
Стрим 6.9
Стрим (2024)
Волчонок 6.7
Волчонок (1985)

Фильмография Марк Холтон

Жанр
Год
Стрим 6.9
Стрим Stream
боевик, ужасы, триллер 2024, США
Лепрекон возвращается 5
Лепрекон возвращается Leprechaun Returns
комедия, фэнтези, ужасы 2018, Канада / ЮАР / США
Вернуть отправителю 5.9
Вернуть отправителю Return to Sender
драма, триллер 2004, Дания / Великобритания / США
Лепрекон 5.3
Лепрекон Leprechaun
фантастика, комедия, ужасы 1992, США
Большое приключение Пи-Ви 7.2
Большое приключение Пи-Ви Pee-wee's Big Adventure
приключения, семейный, комедия 1985, США
Волчонок 6.7
Волчонок Teen Wolf
комедия, фантастика, мелодрама, семейный 1985, США
