Марк Холтон
Mark Holton
Марк Холтон
Марк Холтон
Mark Holton
Дата рождения
2 апреля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Большое приключение Пи-Ви
(1985)
6.9
Стрим
(2024)
6.7
Волчонок
(1985)
Фильмография Марк Холтон
6
Фильмы
6
Актер
6
6.9
Стрим
Stream
боевик, ужасы, триллер
2024, США
5
Лепрекон возвращается
Leprechaun Returns
комедия, фэнтези, ужасы
2018, Канада / ЮАР / США
5.9
Вернуть отправителю
Return to Sender
драма, триллер
2004, Дания / Великобритания / США
5.3
Лепрекон
Leprechaun
фантастика, комедия, ужасы
1992, США
7.2
Большое приключение Пи-Ви
Pee-wee's Big Adventure
приключения, семейный, комедия
1985, США
6.7
Волчонок
Teen Wolf
комедия, фантастика, мелодрама, семейный
1985, США
