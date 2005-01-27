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Киноафиша Фильмы Сосед

Сосед

Sosed 18+
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О фильме

В одном из подмосковных поселков живет молодой участковый Иван Кочанихин. Несмотря на некоторые недостатки, он имеет одно профессиональное качество: умение работать с людьми не по инструкции и, зачастую вопреки распоряжению начальству. По молодости ему кажется, что он все и про всех знает.

Судьба сталкивает его с соседом по квартире – пенсионером Павлом Перегудовым. С постепенным "рассекречиванием" судьбы старика с неординарным характером, обыденная картина жизни поселка и его обитателей обретает для главного героя совсем другое измерение...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 января 2005
Дата выхода
27 января 2005 Россия Панорама Кино 12+
27 января 2005 Казахстан
27 января 2005 Украина
Производство Master Zhanr
Другие названия
Sosed, Сосед
Режиссер
Сергей Юрженко
В ролях
Лев Борисов
Лев Борисов
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Николай Смывалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.8
Оцените 12 голосов
3 IMDb
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