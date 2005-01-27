В одном из подмосковных поселков живет молодой участковый Иван Кочанихин. Несмотря на некоторые недостатки, он имеет одно профессиональное качество: умение работать с людьми не по инструкции и, зачастую вопреки распоряжению начальству. По молодости ему кажется, что он все и про всех знает.

Судьба сталкивает его с соседом по квартире – пенсионером Павлом Перегудовым. С постепенным "рассекречиванием" судьбы старика с неординарным характером, обыденная картина жизни поселка и его обитателей обретает для главного героя совсем другое измерение...