Пропажа из могилы черепа Гоголя – факт: по крайней мере, так утверждает режиссёр. (Когда в начале тридцатых прах писателя переносили на Новодевичье кладбище, череп писателя якобы не обнаружили.) Проводимое героями фильма расследование – авторский вымысел. Для режиссёра Валерия Лонского это возможность поразмышлять о времени: что происходит с человечеством, порой погружающимся в состояние абсурда?

Судебное следствие тридцатых по делу о пропаже головы Гоголя, с привлечением виновных пособников буржуазии. Погоня за гоголевским черепом богатых коллекционеров в наши дни. Две одинаково немыслимые ситуации. В корне не сильно отличающиеся друг от друга.