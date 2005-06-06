Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Голова классика
5.1
Киноафиша Фильмы Голова классика
5.1

Голова классика

, 2005
Golova klassika
Россия / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Голова классика
5.1

О фильме

Пропажа из могилы черепа Гоголя – факт: по крайней мере, так утверждает режиссёр. (Когда в начале тридцатых прах писателя переносили на Новодевичье кладбище, череп писателя якобы не обнаружили.) Проводимое героями фильма расследование – авторский вымысел. Для режиссёра Валерия Лонского это возможность поразмышлять о времени: что происходит с человечеством, порой погружающимся в состояние абсурда? 

Судебное следствие тридцатых по делу о пропаже головы Гоголя, с привлечением виновных пособников буржуазии. Погоня за гоголевским черепом богатых коллекционеров в наши дни. Две одинаково немыслимые ситуации. В корне не сильно отличающиеся друг от друга.

В ролях

Анжелика Неволина
Анжелика Неволина
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Лев Борисов
Лев Борисов
Любовь Германова
Любовь Германова
Ольга Литвинова
Ольга Литвинова
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Надежда Борисова
Надежда Борисова
Мария Кузнецова
Юлия Новикова
Режиссер Валерий Лонской
Композитор Oleg Fedoseev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Дата выхода
6 июня 2005 Россия 16+
11 ноября 2005 США
Другие названия
Golova klassika, Голова классика

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Голова классика

Двойная пропажа
Двойная пропажа криминал
2009, Россия
2.0
Барханов и его телохранитель
Барханов и его телохранитель комедия, криминал
1996, Россия
6.0
Дети понедельника
Дети понедельника комедия
1997, Россия
6.0
Ширли-мырли
Ширли-мырли комедия
1995, Россия
7.0
Облако-рай
Облако-рай комедия
1991, СССР
7.0
Четыре таксиста и собака 2
Четыре таксиста и собака 2 комедия
2006, Россия
5.0
Старые шишки
Старые шишки комедия
2021, Россия
6.0
Женский детектив комедия
2018, Россия
0.0
Везучий случай
Везучий случай комедия
2017, Россия
4.0
Банкрот
Банкрот комедия
2009, Россия
6.0
Сосед
Сосед комедия, криминал
2004, Россия
3.0
Особенности национальной охоты в зимний период
Особенности национальной охоты в зимний период комедия
2000, Россия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше