6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Менеджер по персоналу

Shlichuto shel hamemune al mashabei enosh / The Human Resources Manager 18+
О фильме

У менеджера по персоналу, работающего в крупнейшей пекарне Иерусалима, не ладится жизнь. Он разлучён с женой, находится вдалеке от дочери и занимается ненавистной ему работой. После гибели в результате террористического взрыва одного из сотрудников пекарни (иммигрантки из Румынии), предприятие обвиняют в безразличии, а менеджера по персоналу отправляют в родной город погибшей женщины на поиски её семьи с тем, чтобы хоть каким-то образом загладить вину. Находясь вдалеке от дома с миссией почтить память женщины, которую он даже не знал, но которой постепенно стал восхищаться, менеджер по персоналу открывает в себе собственную человечность и способность искренни ценить свой персонал.
Страна Германия / Франция / Израиль
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 15 декабря 2010
Дата выхода
7 июня 2011 Италия
4 марта 2011 США
15 декабря 2010 Франция
Бюджет €2 300 000
Сборы в мире $609 146
Производство 2-Team Productions, Pallas Film, Libra Film
Другие названия
The Human Resources Manager, Le voyage du directeur des ressources humaines, Una misión en la vida, A HR-menedzser, A Missão do Gerente de Recursos Humanos, A Viagem do Director, Die Reise des Personalmanagers, El viaje del director de recursos humanos, Il responsabile delle risorse umane, Manazer ludskych zdrojov, Misja kadrowego, Shlichuto Shel Hamemune Al Mashabei Enosh, The Mission of the Human Resources Manager, Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, Менеджер по персоналу
Режиссер
Эран Риклис
В ролях
Марк Иванир
Марк Иванир
Гила Альмагор
Ной Сильвер
Рэймонд Амсалем
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
